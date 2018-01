Libri 2018, Pennac in Comics e Giordano

ROMA, 3 GEN - Nuove collane tra cui spicca Feltrinelli Comics, dedicata al fumetto, che debutta con il graphic novel di Daniel Pennac e Florence Cestac, 'Un amore esemplare'. Grandi ritorni, anche tra gli autori italiani, come quello di Paolo Giordano con il nuovo romanzo 'Divorare il cielo', titolo di punta di Einaudi insieme al nuovo Tiziano Scarpa de 'Il cipiglio del gufo'. Molti esordi e titoli attesi tra cui 'Le assaggiatrici' (Feltrinelli) di Rosella Postorino e il memoir di Alessandro Milan 'Mi vivi dentro' (Dea Planeta), dedicato alla moglie Francesca Del Rosso, conosciuta come 'Wondy', morta nel 2016. Il 2018 in libreria si apre con tante novità e debutti, senza troppi big e colpi di scena. E arriva per la prima volta in edizione Sellerio uno dei romanzi più divertenti e originali di Andrea Camilleri, 'La scomparsa di Patò', apparso la prima volta nel 2000. Sfodera grandi autori internazionali Mondadori come il nuovo romanzo di John Grisham, 'La grande truffa', sul business delle scuole private.