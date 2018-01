OperaCamion al Teatro Nazionale di Roma

ROMA, 3 GEN - OperaCamion si ferma sul palcoscenico del Teatro Nazionale di Roma dove andranno in scena 'Figaro!', il 25 febbraio e il 2 e 3 marzo, e Don Giovanni di Mozart, il 5, 6, 11 e 12 maggio. Dopo aver girovagato per le piazze di Roma e del Lazio nelle ultime due estati, e dopo la tappa a Via Petroselli per la Festa di Roma il primo gennaio 2018, il tir di OperaCamion si concede dunque una sosta. 'Figaro!' è un adattamento del Barbiere di Siviglia di Rossini, creato per la prima edizione nel 2016, e Don Giovanni di Mozart è l'ultimo successo dell'estate 2017. Le opere vengono riproposte, esattamente come sono state pensate per gli spettacoli itineranti, dall'ideatore e regista Fabio Cherstich. Ridotte ad hoc nella durata, ma complete di scene, video e costumi di Gianluigi Toccafondo, con la Youth Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che esegue le musiche dal vivo e una compagnia di cantanti composta dai giovani talenti di 'Fabbrica' Young Artist Program.