Genova lancia bando per nuovi festival

GENOVA, 3 GEN - Tutti coloro che hanno un'idea per lanciare un festival a Genova potranno partecipare a un bando del Comune. Le proposte saranno valutate e le più meritevoli saranno ospitate in città. E' l'idea lanciata dalla trentenne assessora al marketing territoriale, Cultura e politiche giovanili Elisa Serafini. "Più la città è animata da attività culturali e più c'è movimento e le cose migliorano perché si attraggono turisti e si offre ai cittadini una vita culturalmente più ricca", dice Serafini spiegando la filosofia del bando. "E' già stato approvato in giunta e il 4/1 sarà sul sito del Comune. E' un bando per una raccolta di idee destinato a associazioni, realtà creative e ai cittadini che desiderano mettersi al servizio della città con le loro idee". Una volta che sarà superata la fase di selezione, compiuta da una commissione tecnica, i proponenti potranno lavorare con Comune e enti culturali per realizzarli. Ci sarà la possibilità di accedere a finanziamenti e di ricevere agevolazioni come l'uso del spazi.