Timberlake, arriva cd Man of the Woods

ROMA, 3 GEN - Justin Timberlake, 10 volte vincitore ai Grammy Awards e 4 volte agli Emmy, sta per pubblicare il suo quarto album in studio: "Man Of The Woods", in uscita il 2 febbraio per RCA Records. Il pre-order dell'album sarà disponibile da venerdì 5 gennaio quando Justin pubblicherà anche il suo atteso nuovo singolo "Filthy". "Filthy" è stato scritto e prodotto dallo stesso Timberlake insieme a Timbaland e Danja, con il contributo per i testi di James Fauntleroy e Larrance Dopson. "Man Of The Woods" rappresenta il lavoro più ambizioso che Justin abbia mai realizzato sia per la musica che per i testi. Unendo le sonorità del rock tradizionale americano con le influenze più moderne di collaboratori del calibro di The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton e Alicia Keys, questo nuovo album esplora le diverse possibilità di racconto ispirate dal suo amore per il figlio, la moglie e il suo viaggio personale che da Memphis lo ha portato dove è ora.