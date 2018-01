Antonacci, singolo in rotazione dal 5/1

ROMA, 4 GEN - Mentre "Fortuna che ci sei", nuovo singolo di Biagio Antonacci, sarà in rotazione radiofonica da venerdì 5 gennaio, prosegue il Biagio Antonacci Tour 2017-2018, sold out anche la seconda data di Eboli. Altre tre nuove date si aggiungono nel frattempo al calendario del tour: Napoli, 7 maggio al Pala Partenope, Montichiari (BS), il 12 maggio al Pala George, e il 13 maggio a Conegliano (TV), alla Zoppas Arena. Il nuovo singolo è il secondo estratto dall'ultimo disco d'inediti del cantautore, Dediche e manie, uscito lo scorso 10 novembre su etichetta Iris, distribuito da Sony Music Italia, certificato Disco D'oro. Fortuna che ci sei è una ballata melodica in stile Antonacci, scritta dal cantautore e arrangiata e prodotta con Stefano De Maio e Placido Salamone. All'interno del brano è contenuta la frase che dà il titolo al disco, un'unione di parole che rappresenta alla perfezione l'artista. Da un lato ci sono le sue canzoni, che dedica o che vengono dedicate, dall'altro le sue manie istintive.