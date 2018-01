Carla Bruni, ucciderei marito se tradita

ROMA, 4 GEN - "Se mio marito mi tradisce lo ammazzo". Abituati a vederla sulle copertine dei più grandi magazine del mondo, nei panni di una super top model, di première dame e di cantante di successo, Carla Bruni, intervistata da Silvia Toffanin, in esclusiva a Verissimo, in onda sabato 6 gennaio su Canale5, appare in una veste inedita che sorprende per disponibilità, schiettezza, e profondità di sentimenti: "Il dolore per la morte di mio fratello non passa". "Sono molto innamorata - ammette - Nicolas mi protegge e sostiene. E' un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta 'questo uomo devo sposarlo assolutamente'. Lui è pieno di energia e forza". Legatissima alla sua famiglia, Carla Bruni ricorda il fratello morto con l' Aids a soli 40 anni. "E' un dolore che non passa" rivela. "Quando è morto ero molto preoccupata per mia madre - aggiunge - perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile".