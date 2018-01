Opera Duomo, acquistato asta disegno

FIRENZE, 4 GEN - Un disegno inedito policromo di notevole qualità (151,5 x 105,5 cm), di Archimede Sacchi, che rappresenta una proposta per la facciata ottocentesca della cattedrale di Firenze, è stato acquistato dall'Opera di Santa Maria del Fiore nel corso di un'asta a Milano per il Museo dell'Opera del Duomo. Il disegno, a tecnica mista su carta applicata su tela, è in buono stato di conservazione. Una nota col giudizio della commissione esaminatrice, vergata a penna nel margine inferiore sinistro del disegno, ha permesso al personale del Museo dell'Opera di individuare l'autore, il soggetto, l'anno e la provenienza. Si tratta di un'opera di Archimede Sacchi (23 luglio 1837- 23 luglio 1886), figlio d'arte del famoso fotografo Luigi, architetto milanese che si occupò in varie occasioni di restauro e completamento in stile di edifici medioevali. Al tempo di questo disegno era appena laureato a Pavia.