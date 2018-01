La Linea Verticale di Valerio Mastandrea

ROMA, 4 GEN - Si può parlare della vita in ospedale dove si è capitati per caso e ci si ritrova ricoverati dopo una diagnosi implacabile, tumore al rene, dosando comicità e dramma, emozione e distacco come occasione per rinascere? La Linea Verticale è un dramedy con protagonista Valerio Mastandrea che interpreta Luigi. Racconta, in tono ironico, commovente e talvolta surreale, la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano attraverso il punto di vista dei pazienti. La serie in 4 prime serate da 25' (due episodi a serata), in onda su Rai3. Una coproduzione Rai Fiction - Wildside, Direzione Produzione Tv. Scritta e diretta da Mattia Torre, che si è inspirato ad una vicenda autobiografica e ne scritto anche un libro dal titolo omonimo (edito da Baldini e Castoldi). Luigi è Valerio Mastandrea. Ad affiancarlo ci sono Babak Karimi, Greta Scarano, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta, Antonio Catania, Cristina Pellegrino, Alvia Reale, Gianfelice Imparato, Federico Pacifici