Mastandrea sostiene Cinemino milanese

MILANO, 5 GEN - C'è anche Valerio Mastandrea, che ha dedicato una poltrona a Claudio Caligari, tra gli oltre 250 sostenitori del Cinemino, la nuova sala che aprirà a febbraio a Milano. In un mese di crowdfunding sono già stati raccolti più di 25.000 euro, metà dell'obiettivo di campagna, che ha come traguardo 50.000 euro. Intanto proseguono i lavori di ristrutturazione in via Seneca 6, a pochi passi da Porta Romana, nello stabile che era lo showroom di un designer e diventerà un cine-circolo da 75 posti, con un bar tipicamente milanese. Molti i donatori online ma non solo. Durante le vacanze natalizie in tanti hanno varcato la soglia di Il Cinemino, per controllare l'andamento dei lavori, per proporre progetti e consigliare film, ma anche per acquistare i quadri a tema cinematografico realizzati dal giovane artista Andrea Borrelli conosciuto come The Man Who Draw Too Much.