Delevingne protagonista film Choo Cruise

ROMA, 5 GEN - Cara Delevingne è la nuova testimonial di Jimmy Choo. Modella, attrice e scrittrice, Cara Delevingne ha molte frecce al suo arco artistico ed è in testa alla nuova generazione che fa sentire la propria voce. Sostiene con ardore diverse cause, come la salute femminile, l'identità e la discriminazione di genere. Cara è anche una stella nascente di Hollywood apparsa di recente in Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson e in Suicide Squad lo scorso anno. La sua carriera artistica molto sfaccettata è guidata dalle sue scelte. Il suo glamour incarna l'essenza della donna Jimmy Choo e la rende la protagonista perfetta per la Cruise 2018. Nota per il suo stile eclettico, la personalità frizzante e l'impeccabile stile da red carpet, Cara Delevingne è la musa di Shimmer in the Dark, diretto dal regista australiano Lorin Askill. Basato sulla collezione Jimmy Choo, il film mostra Cara che si prepara per trascorrere una notte di avventure a New York sulle note di I Get Lifted di KC and The Sunshine Band.