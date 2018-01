L'Atalante di Vigo restaurato va in sala

BOLOGNA, 5 GEN - Sarà dal 15 gennaio nelle sale italiane e dal 25 gennaio in dvd e Blu-ray la versione restaurata del film L'Atalante di Jean Vigo (Francia, 1934), spezzoni del quale hanno caratterizzato per molti anni la sigla di 'Fuori orario', la trasmissione cinefila del critico Enrico Ghezzi su Rai3, che volle come colonna sonora 'Because the night' di Patti Smith. 'Fuori orario' - sottolinea la Cineteca di Bologna che ha curato il restauro nei suoi laboratori di Bologna e Parigi - "ha fatto del tuffo nel fiume e della sposa sott'acqua l'immagine stessa della passione per il cinema". Ma L'Atalante - presentato nell'ambito del restauro dell'opera completa di Vigo - va molto al di là di quell'indimenticabile sequenza ed è l'ultimo capolavoro del regista francese, morto di tubercolosi a 29 anni nel 1934, proprio mentre lo stava terminando, lasciando anche altri tre film sorprendenti: À propos de Nice, La natation par Jean Taris e Zéro de conduite.