Un'enorme architettura per Matera 2019

MATERA, 5 GEN - Tutti in piazza, cittadini e turisti di ogni età, "per il cantiere culturale verso il 2019, collaborando alla costruzione di un'enorme architettura in cartone, ideata dall'artista visivo Olivier Grossette": l'iniziativa è in programma a Matera il 19 e il 20 gennaio, a un anno esatto dall'inaugurazione dell'anno da Capitale europea della Cultura. Sarà quindi realizzata "un'architettura effimera, eretta senza macchinari o carrucole, ma solo - è specificato in un comunicato della Fondazione Matera-Basilicata 2019 - ad opera dei partecipanti, invitati ad assemblare scatole di cartone sfruttando l'energia del corpo e il collante della solidarietà. La struttura, dopo aver preso vita grazie alla collaborazione dei cittadini, verrà smontata dagli stessi in maniera corale, attraverso un'azione di recupero dei materiali da destinare al riciclo".