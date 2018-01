Pitti Uomo, cinema e ospiti dal Giappone

ROMA, 5 GEN - E' il cinema il tema guida a firma di Sergio Colantuoni della 93/a edizione di Pitti Uomo in programma dal 9 al 12 gennaio a Firenze. Una traccia quella del cinema che oltre a trasformare l'allestimento di Fortezza da Basso ha ispirato le collezioni di diversi marchi presenti nel salone che quest'anno sono 1230. Ospite di Pitti, il visionario designer giapponese Undercover by Jun Takahashi, che torna a Firenze dopo 9 anni con l'amico Takahiromiyashita TheSoloist, per dar vita a due fashion show, in programma l'11 gennaio alla Stazione Leopolda. L'apertura di Pitti spetta invece al Gucci Garden, a Palazzo della Mercanzia a Piazza della Signoria, un giardino ideato dal direttore creativo della maison Alessandro Michele, con prodotti in edizione unica, un ristorante a cura dello chef tre stelle Michelin Massimo Bottura e uno spazio espositivo curato da Maria Luisa Frisa. Infine Brooks Brothers il 10 gennaio celebrerà 200 anni con una sfilata nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, e una retrospettiva.