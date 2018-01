Pitti Uomo, gentleman rilassati, in rosa

ROMA, 5 GEN - Il nuovo gentleman proposto a Pitti Uomo n.93 è un signore dall'età indefinibile, pelle curata, bicipiti allenati, dotato un acuto senso dello stile, moderato da una certa discrezione. E' un tipo aperto che non guarda alle barriere tra guardaroba maschile e femminile, abituato com'è alle identità agender delle nuove generazioni che costituiscono un segmento sempre più corteggiato dalle griffe. La sua giacca-maglia in cachemire sfoderata (Lardini e Poaloni) può piacere anche alla moglie. Può rubare a suo marito quella di Gabriele Pasini, che pur adottando tagli dell'ineguagliabile scuola sartoriale napoletana per i suoi capi "Heritage", sdogana un colore femminile come il rosa fenicottero. Il blazer Aquarama dal taglio sartoriale è invece in un tessuto innovativo completamente idrorepellente. Infine, la nuova collezione Blauer Down Jackets è a base di capi imbottite in piuma naturale, oppure in materiale sintetico o ancora, per la prima volta in piume riciclate.