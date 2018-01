Pitti Uomo, il David si 'veste' di lana

FIRENZE, 5 GEN - Il David di Michelangelo si 'veste' di iconici tessuti in lana made in Italy. Tutto accade la prossima settimana, martedì 9 gennaio, alla Galleria dell'Accademia dove il Lanificio Luigi Ricceri presenta 'Fabric is art', in cui dieci esclusivi ed iconici tessuti saranno i protagonisti di una video installazione di Felice Limosani che li vedrà proiettati sul capolavoro di Michelangelo. Si tratta di un'iniziativa "per celebrare il punto d'incontro tra l'ingegno italiano e l'ideale di perfezione e bellezza che da sempre ispira i prodotti del Lanificio Luigi Ricceri", spiega una nota dell'azienda. Il lanificio, nato negli anni '20 e specializzato in tessuti per cappotti, ha vinto il "Première Vision award" per il tessuto più bello del mondo e ha lanciato "Baby Suri Cashmere", un cashmere più brillante e con pelo più lungo grazie all'aggiunta di Baby Suri Alpaca.