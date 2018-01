Moncler e Unicef emergenza freddo bimbi

ROMA, 5 GEN - Moncler e Unicef annunciano una partnership a favore dei bambini che nel mondo hanno bisogno di aiuto e assistenza. Attraverso il progetto 'Warmly Moncler for Unicef i bambini di diverse aree del mondo e le loro famiglie riceveranno indumenti e kit per l'inverno per proteggersi dal freddo. A livello globale, milioni di bambini vivono in situazioni di estrema emergenza e hanno bisogno di tutto: cibo, acqua, indumenti adeguati, assistenza sanitaria, un luogo sicuro in cui poter stare. In Inverno, senza l'accesso a ripari riscaldati, coperte e abiti caldi, molti bambini e le loro famiglie lottano quotidianamente per la sopravvivenza. "Unicef svolge da sempre un ruolo di fondamentale importanza per salvaguardare la vita di milioni di bambini nel mondo e essere al loro fianco in questo progetto rappresenta per Moncler un motivo di grande orgoglio" commenta Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler.