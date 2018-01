"Les étoiles" incantano Lirico Cagliari

CAGLIARI, 6 GEN - Assoli e pas de deux per una raffinata antologia di grandi capolavori della storia della danza. "Les étoiles" illuminano il Teatro Lirico di Cagliari con un evento speciale di forte impatto. Il Gala di danza classica e contemporanea a cura di Daniele Cipriani ha incantato il pubblico del Lirico di Cagliari in una serata da tutto esaurito. "Un'occasione per festeggiare insieme al pubblico i 25 anni dell'inaugurazione del nuovo Teatro Lirico valorizzando la danza con il prezioso apporto di Orchestra, Coro e maestranze - ha osservato il sovrintendente Claudio Orazi - con l'auspicio che quest'arte così universale e amatissima dal pubblico possa avere sempre più spazio nei teatri d'Opera". Riflettori puntati su stelle internazionali del balletto come Ashley Bouder, Nina Kaptsova, Ludmila Konovalova, Vadim Muntagirov, Marijn Rademaker, Maria Shirinkina, Vladimir Shklyarov, Ivan Vasiliev, Andrew Veyette e l'italiana Silvia Azzoni. Un trionfo di bellezza e eleganza in abili geometrie di corpi in movimento.