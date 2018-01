Greggio saluta Striscia

ROMA, 6 GEN - Il 6 gennaio Ezio Greggio conduce la sua ultima puntata della 30/a edizione di Striscia la notizia. "Per me è stato un onore - dice l'attore - essere stato chiamato da Antonio Ricci e Canale 5 ad aprire a settembre la 30/a edizione di Striscia e aver contribuito a vincere tante serate e a battere ancora record di ascolti. Mai come ora credo che il binomio Striscia-Ezio Greggio sia come il cacio sui maccheroni, come i protoni con neutroni ed elettroni, come Renzi con Berlusconi: indissolubile". "Striscia è entrata nella mia vita - continua Greggio - e io, fin dalla prima puntata, in quella di una trasmissione che con coraggio racconta la storia del nostro Paese e facendo sorridere dice la verità che spesso giornali e istituzioni nascondono. Dopo Striscia mi dedico a un'altra tappa importante della mia carriera: la 15/a edizione del Monte Carlo Film Festival che si terrà a Monaco dal 26 febbraio al 3 marzo. Grazie ai milioni e milioni di italiani che mi hanno seguito: buon anno e W Striscia!".