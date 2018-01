Obama torna su tv Usa, da Letterman

NEW YORK, 6 GEN - Barack Obama torna la prossima settimana sulla tv Usa per la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca e l'appuntamento su Netflix segna un altro grande ritorno: "Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazione" è il nuovo show di David Letterman che debutterà il 12 gennaio con l'ex presidente come primo intervistato. Barba da Babbo Natale, Letterman è stato pagato da Netflix 2 milioni di dollari per ciascuna delle prime 6 puntate in onda con cadenza mensile da qui a giugno. Obama, che è già stato ospite di Letterman 8 volte durante la sua presidenza, di recente si è fatto intervistare dal principe Harry per la Bbc: l'apparizione su Netflix sarà la prima negli Usa a un anno dal passaggio delle consegne a Donald Trump. "Ho scelto tutte persone che ammiro", ha detto il 70enne "re dei comici" annunciando il line-up che include gli attori George Clooney e Tina Fey, la premio Nobel Malala Yousafzai e nella "lista dei desideri" Papa Francesco, il leader nordcoreano Kim Jong-un e Trump.