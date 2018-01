Battistero Firenze gratis per fiorentini

FIRENZE, 6 GEN - Da lunedì 8 gennaio 2018 l'ingresso al Battistero di Firenze diventa gratuito per i fiorentini e per tutti i residenti della provincia di Firenze: lo ha annunciato il presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli, in conclusione del discorso tenuto in occasione della Cavalcata dei Magi. "In accordo con l'arcivescovo cardinale Giuseppe Betori - ha spiegato Bagnoli - l'Opera di Santa Maria del Fiore ha deciso di rendere accessibile anche questo luogo di culto, oltre alla Cattedrale, ai fiorentini e a tutti i residenti della provincia. L'obiettivo dell'Opera è di essere un'istituzione sempre più vicina alle esigenze delle persone e della città". Per entrare gratis basterà mostrare all'ingresso un documento di identità che attesti la residenza. Fino ad oggi era possibile accedere gratuitamente in Battistero solo durante le sante messe.