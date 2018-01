80 anni Celentano, gli auguri dei vip

ROMA, 6 GEN - L'eterno ragazzo della via Gluck compie 80 anni. E per il molleggiato una valanga di auguri. Dai colleghi, dai politici, da chi ha lavorato con lui, da chi lo ha avuto come colonna sonora di una vita intera. Tra quelli che non potevano mancare, sono arrivati gli auguri di Mina, con cui Celentano - che in carriera ha venduto oltre 200 milioni di dischi - ha lavorato in più occasioni. "Auguri da tutti noi all'Eterno ragazzo! Al Re del Rock. Ti vogliamo bene #Adriano! Sei sempre il Migliore". Anche Jovanotti ha fatto arrivare, via social, il suo messaggio: "Auguri Adriano!!! Sei il mio mito di sempre, la più bella voce del mondo, sei libero, sei simpatico, sei fantastico, sei l'istinto del rock'n'roll, sei grandissimo, sei il migliore, sei yuppi du, sei er più, il re degli ignoranti". Il compleanno valica i confini della musica, con gli auguri del ministro Franceschini, della sindaca di Roma Virginia Raggi e di Pier Silvio Berlusconi vicepresidente e ad Mediaset: "Ti aspettiamo tutti su Canale 5".