Scotti torna a Striscia con Hunziker

ROMA, 7 GEN - Dall'8 gennaio Gerry Scotti torna dietro al bancone di Striscia la notizia al fianco di Michelle Hunziker. "Presentare Striscia - dice Scotti, che prende il posto di Ezio Greggio - è il sogno di ogni persona che fa il mio lavoro. Per me lo era quando ero un giovane conduttore e l'ho realizzato in alcuni momenti eclatanti della mia vita, anche con delle cose molto divertenti ed emozionanti, come quando ho sfondato la scrivania con Gene Gnocchi e quando ho condotto la puntata storica super guardata con Mike Bongiorno. Non me lo dimenticherò mai! E adesso per me sarà come tornare a casa con Michelle, grande amica e compagna di mille avventure a Paperissima, ma anche a Striscia. In occasione di questo trentennale, Striscia è letteralmente la casa degli italiani. Preparatevi che arrivo e rinforzate il bancone!". La coppia Hunziker-Scotti condurrà il tg satirico di Antonio Ricci fino al 3 febbraio. Dal 5 febbraio (complice anche l'impegno di Michelle al Festival di Sanremo?) lascerà il posto a Ficarra e Picone.