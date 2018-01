Non ho l'età, innamorarsi a 70 anni

ROMA, 7 GEN - Innamorarsi, amarsi e, sempre più spesso, persino sposarsi dopo i settant'anni non è più un tabù. In Italia l'amore nella terza età rappresenta un fenomeno sociale nuovo, che si diffonde da nord a sud, nelle grandi città e nei paesi, attraversando tutti i ceti sociali, con numeri in costante crescita. A questi formidabili over 70 e alle loro vite, intrecciate con la storia d'Italia tra due guerre mondiali, la ricostruzione, il boom economico e la crisi del nuovo millennio, è dedicato Non ho l'età, il nuovo programma di Rai3 in onda dall'8 gennaio dal lunedì al venerdì alle 20.15 per sei settimane. Trenta puntate documenteranno trenta storie d'amore di "ragazzi" dai 70 ai 94 anni. Un viaggio da Torino a Roma, da Bari a Vicenza, da Bologna a Salerno, da Piedimonte Matese a Mogliano Veneto, da Ostuni a Ravenna: il racconto di sessanta destini individuali che si sono incrociati per rigenerarsi in trenta storie di nuove coppie.