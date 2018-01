Tre manifesti, dark comedy da Oscar

ROMA, 7 GEN - A un western non servono per forza cinturoni e pistole. La sua anima vive ancora nella provincia americana, nonostante centri commerciali e catene di fast food. Così quello che accade nella black-comedy Tre manifesti a Ebbing, Missouri del regista irlandese Martin McDonagh, in sala dall'11/1 con Fox, appare normale, anche se si vede la protagonista, una Frances Louise McDormand da Oscar, scimmiottare John Wayne. Dopo mesi in attesa di trovare il colpevole dell'omicidio della figlia adolescente bruciata e stuprata, Mildred Hayes (McDormand) noleggia tre cartelloni pubblicitari su cui piazza altrettanti messaggi contro il 'fermo indagini' sulla morte della figlia. Nel cast anche Woody Harrelson, il capo della polizia locale, e Sam Rockwell, il suo vice. Premiato a Venezia per la sceneggiatura, è candidato a 6 Golden Globe (Miglior film drammatico, regista, sceneggiatura, attrice protagonista in un film drammatico, colonna sonora e i due protagonisti maschili corrono come attore non protagonista).