Los Angeles, Italia celebra Zeffirelli

LOS ANGELES, 7 GEN - Sarà dedicata al maestro Franco Zeffirelli, in occasione dei 50 anni dall'uscita del capolavoro 'Romeo e Giulietta' (1968), la 13/a edizione di Los Angeles, Italia - Film Fashion and Art Fest, l'evento che nella settimana che precede l'assegnazione degli Oscar (25 febbraio-3 marzo) promuove il cinema italiano e i suoi protagonisti con una settimana di proiezioni e gala al Teatro Cinese di Hollywood. Tratto dalla tragedia di William Shakespeare, con Leonard Whiting e Olivia Hussey (entrambi vincitori di un Golden Globe) protagonisti e la colonna sonora di Nino Rota, il film fu un enorme successo anche negli Usa, con 40 milioni di dollari di incasso. Nel 1969 vinse due Oscar: Migliore fotografia a Pasqualino De Santis e Migliori costumi a Danilo Donati. Vincitore di un Golden Globe per il Miglior film straniero in lingua inglese, per questa opera Zeffirelli fu nominato agli Oscar anche per la regia.