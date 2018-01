Sgarbi in Comitato Raffaello 2020

URBINO, 7 GEN - Il ministro dell'Istruzione e dell'Università Valeria Fedeli ha chiesto la disponibilità di Vittorio Sgarbi, professore ordinario di Storia dell'Arte a Perugia, assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia e assessore alla Cultura del Comune di Urbino, per far parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, la cui composizione sarà formalizzata nei prossimi giorni. Lo rende noto il Comune di Urbino. La notizia della disponibilità chiesta al critico d'arte di far parte del Comitato in vista delle celebrazioni raffaellesche del 2020 segue quella dell' 'arruolamento' nello stesso Comitato del presidente dell'Accademia Raffaello Luigi Bravi da parte del ministro Franceschini.