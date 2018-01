Golden Globes, delusione per l'Italia

LOS ANGELES (USA), 8 GEN - Delusione per l'Italia ai Golden Globes, che si sono tenuti stanotte a Los Angeles all'insegna della sobrietà e degli abiti neri indossati in solidarietà verso le donne vittime di molestie. Non ce la fa Guadagnino, nonostante tre candidature. Il giovane papa Jude Law diretto da Sorrentino battuto da Ewan McGregor.