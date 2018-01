Incassi: Jumanji in vetta all'Epifania

ROMA, 8 GEN - Il week end dell'Epifania è all'insegna di Jumanji: Benvenuti nella Giungla con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Il sequel del racconto del 1981 di Chris Van Allsburg (già sul grande schermo con Robin Williams nel 1995) ha guadagnato 3 milioni 195 mila euro per un totale di 5 milioni 698 mila nell'arco di 7 giorni. La media è di 7.008 euro su 456 sale. Al 2/o posto il disneyano Coco che ha incassato altri 2 milioni 654 mila per un complessivo di 7 milioni 917 mila. Al 3/o posto Come un gatto in tangenziale, la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: 2 milioni 597 mila euro nel week end per un totale di 6 milioni 484 mila. In 4/a e 5/a posizione Wonder con Julia Roberts (1 milioni 962 mila euro e un totale di 8 milioni 908 mila) e Napoli Velata di Ferzan Ozpetek (1 milione 411 mila euro e un complessivo di 4 milioni 253 mila). Al 6/o e al 7/o posto debuttano Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott e Il ragazzo invisibile - seconda generazione di Gabriele Salvatores.