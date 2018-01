Il Gatto, in 10 giorni campione incassi

ROMA, 8 GEN - Il 'Gatto' vince: saldo al terzo posto alla seconda settimana, con un incremento inconsueto sul primo weekend (31%), un incasso totale che con i 2.6 milioni del weekend è arrivato a circa 6.5 milioni, il film di Riccardo Milani diventa il film italiano campione d'incassi della stagione. Le sale per Come un gatto in tangenziale in 10 giorni di programmazione sono aumentate a 520 per la commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese che riflette, in chiave anche divertente, sulla 'convivenza' tra le culture, giocando sugli stereotipi centro/periferia. Per la Vision Distribution, nata un anno fa, è "un eccezionale risultato", considerando che il film ha avuto successo nel periodo tradizionalmente più ricco e competitivo del mercato cinematografico, che comprende le feste natalizie fino all'Epifania. "Il cinema italiano - dice l'ad di Vision Nicola Maccanico - conserva grandi potenzialità: dobbiamo avere la capacità di investire in storie originali e di promuoverle con coraggio e creatività".