Nobel Pace: candidato giornalista Cursio

POTENZA, 8 GEN - Mairead Maguire, Premo Nobel per la Pace del 1976, "da Belfast ha diffuso in questi giorni un comunicato stampa annunciando di aver nominato il giornalista lucano Enzo Cursio per l'attribuzione del Premio Nobel per la Pace per il 2018". La notizia è stata resa nota dalla Fondazione "Città della Pace per i Bambini Basilicata" di cui lo stesso Cursio è amministratore. Nato a Viggiano (Potenza), Cursio "è un giornalista italiano, un attivista per i diritti umani e lavoro - è specificato nel comunicato - presso la Fao delle Nazioni Unite come coordinatore dell'Alleanza dei Premi Nobel per la Pace per la Sicurezza alimentare e la Pace".