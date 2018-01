Classifiche 2017, al top Ed Sheeran

ROMA, 8 GEN - Ed Sheeran è il mattatore della stagione discografica italiana del 2017 con DIVIDE 'ö', album più venduto dell'anno, e due brani tra i primi dieci singoli. Nella classifica ufficiale album (fisico, digitale, streaming free e premium) stilata da Fimi-Gfk seguono rispettivamente al secondo e al terzo posto 'Comunisti col rolex' di J-Ax & Fedez e 'Perdo le parole' di Riki. Tra i primi 20 titoli in classifica si segnala un'elevata presenza di artisti italiani, 17 in totale, in continuità con la tendenza degli ultimi anni, anche se per la prima volta dopo 17 anni in vetta c'è un artista internazionale (il caso precedente, che risale al 2000, è '1' dei Beatles). Prima ed unica donna nella top 20 è Cristina D'Avena con 'DUETS - Tutti cantano Cristina'. Nei singoli (digitale, streaming free e premium) domina 'Despacito' di Luis Fonsi featuring Daddy Yankee; al top tra i vinili troviamo 'The dark side of the moon' dei Pink Floyd, mentre la compilation più venduta è 'Sanremo 2017'.