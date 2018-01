Musica,esce Bianco e Nero di Mama Marjas

TARANTO, 08 GEN - "Il mondo? C'è chi lo vede senza colori. E una parte dell'informazione ha una grande responsabilità". È l'urlo antirazzista di Mama Marjas, la regina italiana del reggae in uscita mercoledì 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali, per Love University Records, con 'Bianco e Nero', nuovo singolo lanciato sui social da un video girato alle Tavole Palatine di Metaponto, importante sito archeologico del sud Italia. La cantante pugliese (è nata a Santeramo in Colle) sposta le proprie coordinate musicali ancor più in Africa con la complicità del beatmaker tarantino Saver. E sui ritmi tribali del kuduro, la dance elettronica sperimentata in Angola sin dagli anni Ottanta, punta il dito contro chi alimenta l'intolleranza, facendo anche nome e cognome. Il brano porta la firma ai testi della stessa Mama Marjas, che nel video girato da Marco Maraniello per 8MM Napoli è la regina di un Baccanale: un rito orgiastico durante il quale neri e bianchi danzano insieme, tra i resti dell'area archeologica metapontina.