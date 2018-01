Petruzzelli riparte con Olandese Volante

BARI, 8 GEN - Con 'L'Olandese volante (Der Fliegende Holländer)' di Richard Wagner si inaugurerà il 21 gennaio prossimo la Stagione d'Opera della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Per l'occasione l'Orchestra del Teatro Petruzzelli sarà diretta dal direttore stabile del teatro barese Giampaolo Bisanti, la regia curata da Yannis Kokkos, e il coro diretto dal maestro Fabrizio Cassi. In scena, Tomas Tomasson (Der Holländer 21, 23, 26, 28 gennaio), Daniel Ihn-Kyu Lee (Der Holländer 27 gennaio), Yorck Felix Speer (Daland), Maida Hundeling (Senta 21, 23, 26, 28 gennaio), Tanja Kuhn (Senta 27 gennaio), Brenden Gunnel (Erik 21, 23, 26, 28 gennaio), Ewandro Stenzowsi (Erik 27 gennaio), Kismara Pessatti (Mary), Cameron Becker (Der Steuermann). Tornano intanto anche le "Conversazioni sull'Opera": sabato 13 gennaio nel foyer del teatro Mauro Mariani terrà una conferenza dedicata all'opera romantica di Wagner che fu rappresentata per la prima volta il 2 gennaio 1843, al Königlich Sächsisches Hoftheater di Dresda.