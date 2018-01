Pitti, l'eleganza della giacca-maglia

ROMA, 8 GEN - Il nuovo gentleman proposto a Pitti Uomo N.93 è un signore dall'età indefinibile, dalla pelle curata e dai bicipiti allenati, che possiede un acuto senso dello stile, moderato da una rilassata discrezione, il giovane signore sceglie di preferenza capi evergreen, dalla silhouette decontratta, come la giacca maglia di Paoloni completamente sfoderata, in lana "smacchinata" e calata e jersey con armature decise. Oppure opta per uno stile raffinatamente sportivo, nell'accezione anglosassone del termine stile però. Ma è anche un cliente attento alla qualità dei tessuti. Il suo guardaroba riflette le inclinazioni di un uomo contemporaneo, che ama l'eleganza confortevole. Opta per per il cappotto jacquard a vestaglia che veste come un capo homewear (Pasini), oppure per la giacca maglia sfoderata di Lardini. Silhouette rilassate anche da Manuel Ritz che rinnova i pantaloni prendendo spunto dalle tute. Mentre si fa strada il nuovo organic trend: la biofilia.