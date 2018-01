Golden Globes, vince Tre Manifesti

ROMA, 8 GEN - Tutte le star vestite di nero per protesta contro lo scandalo delle molestie sessuali: i Golden Globes 2018 si ricorderanno per la foto di gruppo all black. Tra i premiati 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' il film di Martin McDonagh che ha avuto tre statuette: miglior film drammatico e migliori attori Frances McDormand e Sam Rockwell, miglior attrice e come miglior attore non protagonista in un film drammatico. Il premio per la miglior commedia è andato a 'Lady Bird', di Greta Gerwig, un film tutto al femminile per il quale la giovane protagonista Saoirse Ronan ha avuto il premio come migliore attrice in una commedia. James Franco è stato premiato come miglior attore in una commedia per 'The Disaster Artist'. Il film di Fatih Akin, Oltre la notte con Diane Kruger ha vinto il premio come miglior film straniero. Gary Oldman è stato premiato come miglior attore in un film drammatico per 'L'ora più buia', dove interpreta Winston Churchill. Per il cinema d'animazione ha vinto Coco della Pixar-Disney.