Siae 'arruola' la casa editrice di Mina

ROMA, 8 GEN - Pdu, la storica casa editrice di Mina, diretta da Massimiliano Pani, ha affidato alla Siae la gestione per l'Italia dei diritti d'autore del proprio catalogo, che è composto da più di 900 brani e va dal pop al rock, dalla musica classica al jazz e al tango. "Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto in Siae a Pdu Music&Production, che vanta un catalogo di grandissimi successi, e ringraziamo Massimiliano Pani per averci scelti per gestire la raccolta dei diritti d'autore dei brani della casa editrice di famiglia - commenta Filippo Sugar, presidente Siae -.Colgo l'occasione per ringraziare gli 86.516 autori ed editori che hanno deciso di restare nella loro casa, e sono orgoglioso di dare il benvenuto agli 11.180 nuovi iscritti degli ultimi 12 mesi. Si tratta di un record assoluto nella storia di Siae, a conferma che la formula di società collettiva no profit gestita direttamente dagli autori e dagli editori secondo criteri di parità di trattamento e di non discriminazione è quanto mai forte e attuale".