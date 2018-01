Santoro, voglio Renzi-Di Maio-Salvini

ROMA, 8 GEN - "Per la realizzazione di M ho chiesto la disponibilità dei politici più importanti e ho ricevuto quella Renzi, Di Maio e Salvini per l'ultima puntata". Lo ha annunciato Michele Santoro nel corso della presentazione del suo nuovo programma M in onda da giovedì 11 gennaio per 4 puntate in prima serata su Rai3, spiegando di aver mandato loro una lettera per chiedere se sono d'accordo ad essere ospitati con pari tempo senza obbligo di confronto. Le puntate del programma saranno monografiche: l'ultima si occuperà di evasione fiscale, la prima di banche senza politici in studio, la seconda di immigrazione con il ministro dell'Interno Marco Minniti e la terza di Roma Capitale, nella quale il conduttore si augura di ospitare la sindaca Virginia Raggi. Il programma vedrà la presenza di Roberto Saviano che farà un monologo ogni settimana. Torna la maschera di Nazareno Renzoni con Vauro. Ci sarà inoltre una miniserie dei The Pills oltre ad Andrea Rivera e Sara Rosati alla conduzione del dibattito con i giovani.