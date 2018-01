amfAR, 7 febbraio galà a NY Fashion Week

ROMA, 8 GEN - Un altro pezzetto del mondo potente di Harvey Weinstein si sgretola travolto dallo scandalo molestie sessuali. Sostenitore principale tra i più generosi, il produttore hollywoodiano ha legato per decenni il suo nome agli eventi a Cannes e non solo dell'amfAr, il galà per raccogliere fondi per la ricerca contro l'Aids. Il nome di Weinstein è sempre stato il primo in cartellone. Ora la fondazione, di cui Liz Taylor è stata co-fondatrice e presidentessa per anni, riparte senza il potente Harvey e annuncia un galà il 7 febbraio a New York durante la New York Fashion Week. Il nome di Weinstein ovviamente è scomparso. L'evento mondano si terrà al Cipriani Wall Street e onorerà l'autore, produttore e regista Lee Daniels e l'editore di W Magazine per il loro lungo impegno nella lotta all'Aids. L'amfAR Gala New York, al 20/mo anno, con la performance musicale di Halsey, vedrà la partecipazione tra gli altri di Scarlett Johansson, Whoopi Goldberg, Chloe Sevigny, Heidi Klum, Sienna Miller, Iman, Laura Linney.