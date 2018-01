Addio Perniola, filosofo super-estetico

ROMA, 9 GEN - E' morto a Roma a 76 anni Mario Perniola, uno dei più grandi filosofi contemporanei italiani che ha dedicato tutta la sua vita all'estetica. Un pensatore trasgressivo, e non marxista, aperto alla cultura francese come a nuovi territori di indagine che lo rendevano un filosofo orgogliosamente non accademico. Aveva appena pubblicato con Bompiani 'Estetica italiana contemporanea' ma aveva già smosso il panorama culturale con libri eterogenei come 'Il Sex appeal dell'inorganico' (Einaudi 2004). "Negli ultimi anni - diceva - c'è stato un vero boom di anziani che si sono iscritti a Facebook e quindi è abbastanza naturale che il tema della morte sia diventato più presente. A questa considerazione si aggiunge la possibilità che Fb offre di trasformare gli account dei morti in memoriali a loro dedicati e il pericolo che si trasformi in un cimitero ecumenico e globale".