Hunziker, sono gasatissima per Sanremo

ROMA, 9 GEN - "Che emozione. Posso dire che sono davvero davvero davvero gasatissima". Sono le prime parole di Michelle Hunziker, alla conferenza stampa in corso al Casinò di Sanremo, chiamata da Claudio Baglioni al suo fianco per il prossimo Festival. "Ho scoperto di fare il festival prima attraverso i giornali e poi è arrivata la chiamata di Claudio. Sarà un'esperienza meravigliosa. Siamo tutti fan di Baglioni che ha portato tanto alla musica italiana. Lo conoscevo da bambina in Svizzera, conoscevo lui e Pippo Baudo. Mi sento veramente tranquilla, a livello musicale è numero 1. Non vedo l'ora".