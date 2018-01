CinemAmbiente, nuovo concorso scuole

TORINO, 9 GEN - Il ventunesimo Festival CinemAmbiente si svolgerà a Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2018. La prossima edizione si annuncia in ulteriore espansione rispetto al 2017 dopo il trend positivo degli ultimi anni. A oggi, prima ancora dell'apertura ufficiale delle iscrizioni, sono pervenute da ogni parte del mondo le candidature spontanee per la prossima selezione di oltre 1.650 titoli. L'edizione 2018 sarà segnata da un ampliamento del Festival nei contenuti, attraverso la collaborazione con concomitanti manifestazioni a tema ambientale, sia strutturale. Tra le novità la nascita di una nuova sezione competitiva, riservata alle scuole, tassello del progetto CinemAmbiente Junior in cui il Festival riunisce le iniziative per i più giovani. Si tratta di un concorso nazionale rivolto alle scuole a cui possono partecipare cortometraggi a tema ambientale. Iscrizione entro marzo. Sul sito del Festival, www.cinemambiente.it, è possibile anche prendere visione del regolamento.