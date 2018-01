Sky Arte: Hansa Studios: da Bowie a U2

ROMA, 9 GEN - David Bowie, Iggy Pop, Depeche Mode, Nick Cave, U2, Einstürzende Neubauten, Nina Hagen, R.E.M: al mondo esistono pochi studi di registrazione che hanno ospitato un elenco di musicisti così eccezionale come gli Hansa Studios di Berlino. Alla loro storia è dedicato il documentario "Hansa Studios: da Bowie agli U2 - La Musica ai Tempi del Muro" la nuova produzione internazionale Sky Arte HD (Canali 120 e 400) che verrà trasmessa in due parti in occasione dell'anniversario della morte di David Bowie: domani, 10 gennaio, e il 17 gennaio alle ore 21.15. Con un evocativo archivio di immagini e l'esclusivo accesso agli studi, il film racconta attraverso interviste inedite a solisti, band, ingegneri e produttori che sono stati pionieri di un nuovo sound, la vita degli Hansa Studios: da fabbrica di hit del pop tedesco a simbolo di una generazione di artisti in cerca di sperimentazioni sonore.