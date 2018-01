Autrice maghetto in Storie Buonanotte 2

ROMA, 9 GEN - Ci sono l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, Beyonce e Sophia Loren tra le 100 donne famose dell'attesissimo secondo volume di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' di Elena Favilli e Francesca Cavallo, che uscirà in Italia il 27 febbraio per Mondadori, con traduzione a cura di Loredana Baldinucci e la copertina con sfondo verde, che anticipiamo per gentile concessione della casa editrice. Il volume 2 arriva a un anno esatto dall'uscita nel nostro Paese del primo libro, caso editoriale che è stato, con 470 mila copie, il più venduto del 2017 in Italia. Il secondo libro, che aspettano grandi e piccini, come il precedente scavalca le categorie e negli Stati Uniti ha già superato il successo del primo super bestseller, pubblicato in 39 paesi. Uscito in Usa a novembre 2017 tramite la piattaforma Kickstarter, utilizzata anche per il primo volume, 'Goodnight stories for Rebel Girls 2', ha visto le due autrici superare il loro stesso record di libro più finanziato nella storia del crowfunding.