Brera: chiuse collezioni di arte moderna

MILANO, 9 GEN - Dal 9 gennaio sono chiuse al pubblico le collezioni di arte moderna della Pinacoteca di Brera, "riapriranno quando apriremo Palazzo Citterio, nel 2019", come ha spiegato il direttore generale della Pinacoteca, James Bradburne nel corso della presentazione di 'Novecento italiano', il palinsesto di eventi che celebrerà il secolo scorso nel corso di tutto il 2018. A Palazzo Citterio, dimora storica adiacente alla Pinacoteca che è in fase di restauro, troveranno collocazione le opere delle collezioni moderne di Brera, tra cui quelle chiuse al pubblico da oggi Jesi, Mattioli e Vitali. A novembre ci sarà però una sorta di anteprima con una mostra che si terrà nell'ambito di 'Novecento italiano' e che potrebbe intitolarsi 'Per Brera Modern'. "Siamo impegnati perché nel frattempo le opere vengano esposte anche nella chiusura delle sale - ha aggiunto Bradburne - attraverso una serie di prestiti".