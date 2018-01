Baglioni, Pausini e Sting? Vediamo

ROMA, 9 GEN - Laura Pausini, Sting, Liam Gallagher, Thirty Seconds to Mars. Sono diversi i nomi degli ospiti che sono stati fatti per il festival di Sanremo. "Noi li confermiamo, vediamo se li confermano anche loro", dice il direttore artistico Claudio Baglioni, senza sbottonarsi troppo. "Sul palco ci saranno tanti artisti. Oltre ai 28 in gara, tra campioni e giovani, il venerdì ci saranno altri 20 artisti per i duetti. E poi un congruo numero di artisti tra comici, personaggi dello spettacolo, altri colleghi", aggiunge Baglioni. E ancora: "Stiamo diramando gli inviti agli ospiti internazionali, ma con una regola d'ingaggio chiara: devono venire a cantare qualcosa che abbia una matrice italiana. Vogliamo riportare Sanremo a quello che era negli anni in cui ho cominciato a sentirlo da giovane. Sarà un grande racconto, un grande affresco musicale".