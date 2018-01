A Pitti Uomo i tre capi icona di K-Way

FIRENZE, 9 GEN - Una cascata di giacche antipioggia impacchettabili fa da cornice alle nuove proposte K-Way per l'autunno-inverno 2018 presentate a Pitti Uomo 93: linee, tessuti e grafiche street che non tradiscono l'anima del marchio, che ha fatto dell'impermeabile pieghevole il suo capo-icona. Anorak reversibile, mantella tartan in tessuto tre strati, hoodie in felpa a vestibilità attillata, sono i tre capi-simbolo della nuova collezione K-Way Q3Q4. Il focus è sulla label- icona del brand: la classica giacca impacchettabile Le Vrai 3.0, che risalta in total white. Ma K-Way punta anche sulle collezioni Q3Q4 Première - Apparel, Accessories & Luggage. Quello della linea Première è uno stile definito e riconoscibile, grazie alle linee pulite dei modelli, alla cura dei dettagli e alla selezione di nuovi materiali, accessori e tessuti. Le forme dei capi si combinano con i tessuti più innovativi, dando vita a un connubio tra tecnologia e funzionalità.