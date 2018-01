Libri, tra novità 2018 i Piccoli Stilton

ROMA, 9 GEN - Arriva 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli 2', titolo tra i più attesi del 2018 da grandi e piccini e al top dei titoli per ragazzi del nuovo anno. Nel secondo volume del super bestseller di Favilli e Cavallo ci saranno, tra le 100 donne famose, l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, Beyoncé e Sophia Loren. Il libro uscirà in Italia il 27 febbraio per Mondadori, con traduzione a cura di Loredana Baldinucci e la copertina con sfondo verde. Tra le novità più attese anche 'Il Piccolo Libro della Pace' di Geronimo Stilton con cui si inaugura un nuovo progetto di Piemme per i giovani lettori, dai 6 anni, che punta ai valori etici e morali, il ritorno dell'americana Michelle Cuevas, vincitrice del Premio Andersen 2016, con il nuovo 'Il fantastico viaggio di Stella' (DeA) e la raccolta 'A teatro con Gianni Rodari' (Einaudi Ragazzi), con illustrazioni di Giulia Orecchia. E un libro speciale: le 'Poesie nelle tasche dei jeans' (Bompiani) di Chiara Carminati, con illustrazioni di Pia Valentinis.