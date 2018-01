Chamber of Europe e Yuja Wang a Ferrara

FERRARA, 9 GEN - La stagione concertistica di Ferrara Musica, l'associazione fondata da Claudio Abbado nel 1989, riprende l'11 gennaio con la Chamber Orchestra of Europe e la pianista cinese, star internazionale, Yuja Wang, primo di otto concerti che verranno portati in tournée a Brescia (il 12), Reggio Emilia (il 13) e in Spagna. In programma brani di Mendelssohn, Beethoven, Chopin. Maestro concertatore sarà il primo violino dell'orchestra, Lorenza Borrani. Yuja Wang, una delle artiste più affermate del panorama musicale, è dotata di una padronanza della tastiera giudicata "sbalorditiva" e "sovrumana": nelle sue interpretazioni unisce l'abilità tecnica a una lettura profonda e fresca delle opere che esegue. Anche se molti suoi detrattori l'accusano di "freddo virtuosismo e cosce al vento" a causa delle minigonne mozzafiato con le quali ama presentarsi alla tastiera accoppiate quasi sempre a tacchi altissimi. Resta il fatto che ogni sua esibizione segna il sold out e la sua agenda è già piena per i prossimi anni.