Lutto per Raoul Bova, dal 10 in scena

ROMA, 9 GEN - ''Il grave lutto che ha colpito Raoul Bova e la sua famiglia per l'improvvisa morte del padre, ha comportato una breve sospensione dello spettacolo Due, che lo vede in scena assieme a Chiara Francini. Le recite riprenderanno regolarmente al Teatro Nuovo di Ferrara mercoledì 10 gennaio, per poi proseguire la tournée nei teatri italiani come da calendario''. Lo spiega una nota della Compagnia Enfi Teatro.