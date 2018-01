LOS ANGELES, 10 GEN - Arriva lo spin-off di Grey's Anatomy, ancora senza titolo, atteso ad aprile su FoxLife: lo hanno presentato a Los Angeles Shonda Rhimes e l'autrice, Stacy McKee. Ambientato in una caserma a tre isolati dal Grey Sloane Memorial di Grey's Anatomy, la nuova serie racconta le avventure di una squadra dei vigili del fuoco, guidata da capitano Pruitt (Miguel Sandoval) e composta da uomini e donne le cui storie si intersecheranno con quelle dell'adiacente ospedale. "La storia si svolge a Seattle, in una stazione dei pompieri molto vicina all'ospedale e le due serie si intersecheranno ogni volta ce ne sarà occasione", spiega Stacy McKee. D'altronde, uno dei protagonisti dello spin off, Ben Warren (Jason George), già visto in Grey's, è sposato con Miranda Bailey (Chandra Wilson), primario di chirurgia del Grey Sloane Memorial. Nel pilot ci sarà Meredith Grey, ovvero Ellen Pompeo, la storica protagonista di Grey's Anatomy.